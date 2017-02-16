В сельских больницах Алтайского края появится медицинское оборудование на миллионы рублей

В Алтайском крае в 2017 году для медицинских организаций приобретут новое оборудование общей стоимостью 200 млн рублей. Из них почти 60 млн пойдут на закупку новой медтехники ля сельских больниц и поликлиник.
В частности, предполагаются закупки стационарного и передвижных рентгеновских аппаратов, аппаратов ИВЛ, УЗИ, лабораторного оборудования, сообщает региональный Минздрав.
Все средства на покупку новой аппаратуры предусмотрены в государственной программе "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года". Направление, по которому будут выделены эти деньги, обозначено как "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края".
Помимо этого, на строительство, ремонт и реконструкцию медицинских учреждений в регионе тоже будет направлена внушительная сумма — более 1 млрд. рублей. Средства заложены в краевую адресную инвестиционную программу.
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