В сельских больницах Алтайского края появится медицинское оборудование на миллионы рублей

В частности, предполагаются закупки стационарного и передвижных рентгеновских аппаратов, аппаратов ИВЛ, УЗИ, лабораторного оборудования, сообщает региональный Минздрав.

Все средства на покупку новой аппаратуры предусмотрены в государственной программе "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года". Направление, по которому будут выделены эти деньги, обозначено как "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края".

Помимо этого, на строительство, ремонт и реконструкцию медицинских учреждений в регионе тоже будет направлена внушительная сумма — более 1 млрд. рублей. Средства заложены в краевую адресную инвестиционную программу.