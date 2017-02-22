В Швеймм предложили ввести перерывы на секс во время рабочего дня

Пер-Эрик Мускос, член городского совета шведского местечка Эвертурнео, заявил, что сейчас шведские пары проводят мало времени вместе. Поэтому надо ввести дополнительные рабочие перерывы, которые шведы смогут использовать для секса с партнерами. "Имеются исследования, доказывающие, что секс полезен. Это поможет улучшить отношения", — передает слова депутата агентство "Франс Пресс".

Депутат не не исключает, что граждане могут использовать перерыв не по назначению: например, на прогулку. Однако все равно уверен, что его предложение обречено на успех, сообщает РИА Новости.