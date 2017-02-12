В Сибири изобрели чудо-маску от гриппа, которая может быть доступна каждому

Ученые из новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН разработали недорогую защитную маску из обычного синтепона с нанопокрытием из серебра, которая способна убивать вирус гриппа А и различные воздушно-капельные инфекции. Но, не смотря на эффективность изобретения и недорогое производство, инвестора ученые так и не нашли.
По словам директора института Николая Ляхова, Новосибирск мог бы снабжать масками и Россию, и другие страны, сообщает Интерфакс-Сибирь.
Разработанный учеными материал представляет собой обычный синтепон, который особым способом покрыт слоем серебра толщиной 30-50 нанометров (расход металла 10-12 грамм на кв. м). Такая металлизация позволяет сохранить высокую пористость, эластичность и прочность и придает новые ценные качества: электропроводность, бактерицидность и экранирующие свойства. Этот же материал в больших количествах может использоваться для фильтров кондиционеров в самолетах, поездах.
Затраты на производство практически нулевые — уверяют авторы изобретения. В настоящее время идет работа по сертификации материала для медицинской промышленности и продолжается поиск инвесторов.
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