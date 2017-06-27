В Великобритании у женщины во время оргазма случился инсульт

Учитывая, что вдобавок ко всему Люсинда находилась на шестом месяце беременности, ее в срочном порядке госпитализировали для немедленной черепно-мозговой операции. Чтобы нанести наименьший вред здоровью, ее ввели в состояние искусственной комы и сделали сложнейшую операцию.

Через неделю женщина вышла из комы, но у нее парализовало всю левую часть тела. Тем не менее, спустя три месяца у британки родилась здоровая девочка.

Сейчас женщина активно рассказывает о том, что произошло в Интернете и на разных информационных ресурсах. Она призывает всех бережнее относиться к своему здоровью и не игнорировать боль или недомогание после оргазма.