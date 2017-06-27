В Великобритании у женщины во время оргазма случился инсульт

У 43-летней Люсинды Аллен — жительницы Великобритании сразу после занятий сексом и оргазма отказали руки и ноги, сильно заболела голова. Сначала она не поняла, что произошло, но позже выяснилось, что это двойной инсульт, пишет портал Дни.ру.
Учитывая, что вдобавок ко всему Люсинда находилась на шестом месяце беременности, ее в срочном порядке госпитализировали для немедленной черепно-мозговой операции. Чтобы нанести наименьший вред здоровью, ее ввели в состояние искусственной комы и сделали сложнейшую операцию.
Через неделю женщина вышла из комы, но у нее парализовало всю левую часть тела. Тем не менее, спустя три месяца у британки родилась здоровая девочка.
Сейчас женщина активно рассказывает о том, что произошло в Интернете и на разных информационных ресурсах. Она призывает всех бережнее относиться к своему здоровью и не игнорировать боль или недомогание после оргазма.
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