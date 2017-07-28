Велнес-клуб в "Арене": продажи открыты!

GOLD start - проект собственников "Арены". Велнес-клуб расположился на 3 этаже ТРЦ и обеспечен всей необходимой инфраструктурой заявленного уровня: тренажерный зал с кардиозоной, упакованные новой коллекцией оборудования от StarTrac (США), зал групповых программ, спа-зона с хамамом, инфракрасной сауной и соляной пещерой, констрастным душем, гидромассажной ванной и десятком уходовых и SPA-программ для лица и тела "в меню".

Сейчас ремонт и установка оборудования практически завершены, прошедший жесткий отбор персонал клуба проходит дополнительное обучение. Всего несколько недель, - и GOLD start к услугам барнаульцев. Но стать членом клуба можно уже сейчас: до открытия велнес-клуба продажи карт идут в Барнаульском Аквапарке (ТРЦ "Европа"). В зависимости от набора опций (время действия карты, количество дней "заморозки", гостевых визитов и пр.) и срока действия карты (6 и 12 месяцев) стоимость абонемента варьируется от 17 до 30 тысяч. Вне зависимости от того, какой тип карты вы приобретаете, в нее включено посещение спа-зоны, тренажерный зал и групповые программы, фитнес-диагностика. Конечно, столь привлекательное предложение ограничено: с момента открытия велнес-центра стоимость абонемента вырастет и самый "упакованный" премиальный абонемент обойдется уже в 38 тысяч рублей.

Отметим, в ближайшее время в ТРЦ "Арена" состоится еще несколько интересных открытий. Так, в августе к пулу арендаторов мебельного мола добавятся "Два бобра" и Verno, откроют свои двери уже завершающие ремонт FashoinLook, "Мастерская рукоделия", Covaleto, InCity|InCitykids и еще около 10 интересных местечек для шопинга и развлечений. Ну а осенью состоятся долгожданные открытия Burger King и Zolla.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Информация действительна на момент размещения