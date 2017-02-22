Патриарх Кирилл призвал другие религии подумать о грехе детоубийства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к представителям других традиционных конфессий с просьбой активизировать деятельность по снижению числа абортов в России и чаще говорить о том, что прерывание беременности — это детоубийство, пусть и во чреве матери.
Как пишет РИА Новости, на заседании Межрелигиозного совета РФ, Патриарх вновь напомнил о том, что сегодня наша страна по числу абортов занимает в мире лидирующие позиции. "С точки зрения традиционных религий, аборт является недопустимым деянием, по существу — убийством", — заявил он.
Он призвал утвердить в обществе представление о том, что рождение детей "не проблема для молодых родителей", а событие, имеющее "высокое нравственное значение". Напомним, осенью 2016 года первоиерарх подписал обращение за запрет абортов на территории России.
В то же время инициативу по выводу абортов из системы ОМС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не поддержала и сказала, что: "Минздрав очень осторожно относится к этой идее, а средства, которые могли бы высвободиться из ОМС в случае вывода оттуда абортов, невелики". В Минздраве считают, что такое ограничение приведет к дискриминации, так как доступ к аборту получат только женщины, которые лучше информированы и располагают большими средствами.
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