Впервые в истории женщина похудела на 330 кг

Самая тяжелая женщина в мире, которая весила около 500 килограммов, сбросила вес до 171 килограмма. Такой вес стал результатом лечения в клинике Мумбаи, сообщает РИА Новости.
Египтянке Иман Ахмед Абдулати 36 лет и она страдает "слоновой болезнью". После перенесенного в прошлом году инсульта она была прикована к постели. Только мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии вызвался ей помочь.
В клинике Мумбаи пациентка находится с 11 февраля. За это время она перенесла операцию по удалению значительной части желудка. Это позволило сократить количество еды, которое привыкла употреблять Иман. Также ей прописали диету и физиотерапию. Только за несколько первых дней пребывания в больнице женщина сбросила 100 килограммов. Сейчас медики утверждают, что через две недели Иман сможет отправиться домой.
Правда, вокруг истории с лечением и похудением разгорелся скандал. Сестра пациентки заявила, что информация не соответствует действительности, а в больнице пациентку "пичкают" таблетками, чтобы снизить активность работы мозга. Родственница требует проведения компьютерной томографии.
В свою очередь, лечащий врач Иман назвал обвинения сфабрикованными и признал, что компьютерная томография поможет определить причины недугов.
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