Врачи назвали 15 "незаметных" признаков рака

Американские исследователи рассказали о том, какие симптомы могут говорить о развитии онкологических заболеваний и на которые люди часто не обращают внимания.
Всего, как пишут Дни.ру, медики выделили 15 таких признаков:
- частый кашель (особенное внимание на этот симптом нужно обратить курильщикам);
- вздутие живота, которое сопровождается потерей веса, болями в спине, усталостью (у женщин вздутие может быть признаком рака яичников);
- кровянистые выделения у женщин между менструациями;
- изменения груди: уплотнения, изменения сосков, выделения, покраснения и боль;
- проблемы с мочеиспусканием у мужчин;
- кровь в кале или моче;
- частое или постоянное повышение температуры без явных причин;
- изжога и расстройство желудка;
- изменения в тестикулах (яички);
- затрудненное глотание;
- изменения в ротовой полости;
- резкая потеря веса;
- постоянная усталость;
- увеличение лимфатических узлов;
- изменения на коже.
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