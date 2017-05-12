Врачи назвали 15 "незаметных" признаков рака

Американские исследователи рассказали о том, какие симптомы могут говорить о развитии онкологических заболеваний и на которые люди часто не обращают внимания.

Всего, как пишут Дни.ру, медики выделили 15 таких признаков: частый кашель (особенное внимание на этот симптом нужно обратить курильщикам); вздутие живота, которое сопровождается потерей веса, болями в спине, усталостью (у женщин вздутие может быть признаком рака яичников); кровянистые выделения у женщин между менструациями; изменения груди: уплотнения, изменения сосков, выделения, покраснения и боль; проблемы с мочеиспусканием у мужчин; кровь в кале или моче; частое или постоянное повышение температуры без явных причин; изжога и расстройство желудка; изменения в тестикулах (яички); затрудненное глотание; изменения в ротовой полости; резкая потеря веса; постоянная усталость; увеличение лимфатических узлов; изменения на коже.