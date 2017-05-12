Здоровье

Врачи назвали 15 "незаметных" признаков рака

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Сегодня, 21:07.
Здоровье

Американские исследователи рассказали о том, какие симптомы могут говорить о развитии онкологических заболеваний и на которые люди часто не обращают внимания.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная. Фото : СС0.

Всего, как пишут Дни.ру, медики выделили 15 таких признаков:

  1. частый кашель (особенное внимание на этот симптом нужно обратить курильщикам);
  2. вздутие живота, которое сопровождается потерей веса, болями в спине, усталостью (у женщин вздутие может быть признаком рака яичников);
  3. кровянистые выделения у женщин между менструациями;
  4. изменения груди: уплотнения, изменения сосков, выделения, покраснения и боль;
  5. проблемы с мочеиспусканием у мужчин;
  6. кровь в кале или моче;
  7. частое или постоянное повышение температуры без явных причин;
  8. изжога и расстройство желудка;
  9. изменения в тестикулах (яички);
  10. затрудненное глотание;
  11. изменения в ротовой полости;
  12. резкая потеря веса;
  13. постоянная усталость;
  14. увеличение лимфатических узлов;
  15. изменения на коже.
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