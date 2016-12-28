Врачи прокомментировали слухи о заражённых гриппом мандаринах

Жители Сибири, Казахстана и Еврейской автономной области пересылают друг другу по WhatsApp аудиосообщения о зараженных гриппом мандаринах. Главный инфекционист Новосибирской области заверила, что все это — не более, чем спам.
Портал НГС.Новости привел примеры таких сообщений:
"Мелкие китайские мандарины опасны для здоровья! У знакомых накануне 2-летний ребенок съел буквально несколько долек таких мандаринок и получил тяжелую форму гриппа".
"Только позавчера приехали из инфекционки — не поверите, с гнойной ангиной лежали. Наш лечащий врач строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус".
"Детский реаниматолог сказала, что за месяц скончались 13 детей".
Роспотребнадзор по ЕАО опроверг эту информацию еще на прошлой неделе. "Вирусы гриппа с продуктами питания не передаются. Грипп передается преимущественно воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Реже — контактно-бытовым, во время кашля или чихания, когда человек прикрывает лицо рукой, что способствует оседанию вирусов на них", — сказали в ведомстве.
Комитет по защите прав потребителей Казахстана также назвал ложной информацию о якобы зараженных гриппом мандаринах. "Данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова подтвердила НГС.Новости, что грипп не может передаваться через мандарины.
Случаев заболевания гриппом на территории Алтайского края за последнюю неделю не зарегистрировано.
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