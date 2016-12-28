Врачи прокомментировали слухи о заражённых гриппом мандаринах

Портал НГС.Новости привел примеры таких сообщений:

"Мелкие китайские мандарины опасны для здоровья! У знакомых накануне 2-летний ребенок съел буквально несколько долек таких мандаринок и получил тяжелую форму гриппа".

"Только позавчера приехали из инфекционки — не поверите, с гнойной ангиной лежали. Наш лечащий врач строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус".

"Детский реаниматолог сказала, что за месяц скончались 13 детей".

Роспотребнадзор по ЕАО опроверг эту информацию еще на прошлой неделе. "Вирусы гриппа с продуктами питания не передаются. Грипп передается преимущественно воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Реже — контактно-бытовым, во время кашля или чихания, когда человек прикрывает лицо рукой, что способствует оседанию вирусов на них", — сказали в ведомстве.

Комитет по защите прав потребителей Казахстана также назвал ложной информацию о якобы зараженных гриппом мандаринах. "Данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова подтвердила НГС.Новости, что грипп не может передаваться через мандарины.

Случаев заболевания гриппом на территории Алтайского края за последнюю неделю не зарегистрировано.