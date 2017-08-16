"Яндекс. Такси" планирует страховать пассажиров

Пассажиры, которые пользуются услугами онлайн-агрегатора "Яндекс. Такси" вскоре смогут страховать свою жизнь и здоровье на время поездок. Эту возможность компания уже обсуждает с крупными страховыми компаниями, сообщает ТАСС.
Рассматривается несколько вариантов взаимодействия со страховщиками: основной из них — пассажир сможет согласиться на страхование всех своих поездок сразу же в меню приложения "Яндекс. Такси". Опцию можно будет как включить, так и отключить. Сначала новую услугу планируют протестировать в нескольких городах и только после этого запустить по всей стране.
Предположительно, что максимальная сумма выплаты по страховому случаю во время поездки составит не более двух 2 млн рублей.
В пресс-службе Uber, с которым у "Яндекс. Такси" есть договоренность об объединении бизнеса в России и еще пяти странах, ТАСС рассказали, что в компании "тоже прорабатывают эту опцию".
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