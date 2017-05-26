Жителей Алтайского края приглашают на бесплатную диагностику рака кожи

Как рассказала врач высшей категории Татьяна Синкина, на приеме будут работать более 15 врачей: хирурги, онкологи, цитологи, гистологи. В рамках работы по борьбе с меланомой они осмотрят кожу пациентов для исключения злокачественных новообразований. В случае необходимости назначат анализы, которые можно будет сдать на месте и сразу получить результат.

Татьяна Синкина,

врач высшей категории, к.м.н., завотделением профилактики и индивидуального прогнозирования злокачественных новообразований краевого онкологического диспансера:

В нашем регионе риск развития злокачественных новообразований очень высок, поэтому я всем рекомендую не откладывать визит к врачу на потом и на когда-нибудь. Проведение подобных акций — это один из способов помочь населению. Могут прийти все — и мужчины, и женщины. Всех примем, всем поможем.

Участникам акции при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС). Направление от врача не нужно.

Кстати, в этот же день, параллельно с акцией против меланомы, в онкоцентре пройдет Школа профилактики рака молочной железы. Специалисты отделения профилактики и индивидуального прогнозирования расскажут о методах раннего выявления новообразований, факторах риска рака молочной железы и профилактике лимфостазов после мастэктомии.