Жители России признались, что устали от коррупции в медицине

Россияне считают самой коррумпированной сферой деятельности медицину. Это показал опрос населения, который провел Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает портал vademecum.
В опросе приняли участие 1200 человек старше 18 лет. Из них 27% сказали, что больше всего коррупция процветает в медицинских кругах. За ними следуют сферы ГИБДД (23%) и ЖКХ (22%). Поводом для гордости отечественное здравоохранение считают только 2% россиян. В то же время больше половины опрошенных верят, что уже через 20 лет качество медицинских услуг станет улучшится.
По данным ВЦИОМ, российское здравоохранение — самая актуальная проблема после низких зарплат и состояния российской экономики.
А вот всего год назад в аналогичном опросе ВЦИОМ победу одержали полиция и ГИБДД. Здравоохранение тогда было только на третьем месте (21%).
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