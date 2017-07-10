Жители России признались, что устали от коррупции в медицине

В опросе приняли участие 1200 человек старше 18 лет. Из них 27% сказали, что больше всего коррупция процветает в медицинских кругах. За ними следуют сферы ГИБДД (23%) и ЖКХ (22%). Поводом для гордости отечественное здравоохранение считают только 2% россиян. В то же время больше половины опрошенных верят, что уже через 20 лет качество медицинских услуг станет улучшится.

По данным ВЦИОМ, российское здравоохранение — самая актуальная проблема после низких зарплат и состояния российской экономики.

А вот всего год назад в аналогичном опросе ВЦИОМ победу одержали полиция и ГИБДД. Здравоохранение тогда было только на третьем месте (21%).