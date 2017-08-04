Жителям регионов России закрывают дорогу к столичным врачам из-за ОМС

Зачастую нуждающийся в услугах московских или петербургских клиник житель российской глубинки, имея полное право получить эти услуги бесплатно по полису ОМС, в реальности лишен такой возможности. Чтобы не платить за консультации и лечение в столицах,

пациенту требуется прибыть туда с направлением от "своего" врача, полученным по месту жительства. Выдача направлений разными способами блокируется или предельно затрудняется.

"Известия" приводят в пример целый ряд историй болезни жителей различных российских регионов, столкнувшихся с противодействием медиков и даже чиновников при попытке получить направление в Москву или Санкт-Петербург. Большинство героев, которым в итоге удалось добиться своего, воздействовали на региональных врачей и должностных лиц через обращения в федеральный Минздрав, Росздравнадзор и головной офис Фонда обязательного медицинского страхования.

Так, в больнице им. Алмазова Санкт-Петербурга проходит лечение новорожденная Ксения. Когда она еще была в утробе, врач райцентра Хабаровского края вынес приговор: порок развития, родится тяжелый инвалид, проживет лишь несколько часов. Единственное, что предложили 33-летней Анне, — прервать беременность.

"Местные врачи убеждали меня, что случай неоперабелен. А потом мне удалось выяснить, что в центральных клиниках лечат детей с таким диагнозом", — рассказала Анна "Известиям".

Ей пришлось буквально выбивать направление: сначала женщину отправили к главврачу, оттуда — в краевой центр. В региональном минздраве просто отказались оформлять необходимые бумаги.

Решить проблему ей удалось только после обращения в Росздравнадзор и головной офис Фонда обязательного медицинского страхования. Ксения появилась на свет в Петербурге 15 июня, и ее сразу прооперировали. По словам Анны, прогнозы медиков благоприятные, и у девочки есть все шансы вырасти здоровым человеком.

Директор Фонда независимого мониторинга медуслуг "Здоровье", член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов заявил "Известиям", что в случае отказа давать направление в столицу надо жаловаться в Росздравнадзор.

"Нам не раз приходилось слышать о том, что в некоторых регионах существует негласное ограничение на выдачу направлений пациентам на лечение в федеральные учреждения. Очевидно, что решение этой проблемы находится в компетенции федерального и региональных минздравов", — заявил Гаврилов.