Жизнь после аиста или стоит ли по заветам алтайских властей рожать больше

Мария Стрыгина, корреспондент altapress.ru

Такое ощущение, что чиновники последние годы только и озабочены тем, кто, сколько и где рожает. Давайте больше! Давайте лучше! Давайте чаще! А мы поможем, спасем, одарим, всех победим.

Так вышло, что я — та самая многодетка. Одна из 25 тысяч, проживающих в Алтайском крае. Не студентка. Не маргинал. Не одиночка. Полная семья: муж, две дочери-школьницы и сын-детсадовец.

За весь год я получила в качестве поддержки 12,5 тыс. рублей. Деньги дали на подготовку детей к школе (региональная выплата составляет 5 тыс. рублей на учащегося 2–11-х классов и 7,5 тыс. рублей на первоклассника). На следующий учебный год, когда вторая дочь будет уже не в первом классе, я получу лишь 10 тыс. рублей — и все. Есть еще ежемесячная компенсация родительской платы за детский сад. Вот за нее спасибо. На самом деле. Возвращается 70% от 1650 рублей.

"У тебя же ежемесячное пособие, бесплатное питание в школе, проездные на общественный транспорт, посещение парков-музеев, подарки к Новому году..." — говорят знакомые. Нет, ребят, всего этого нет. А все потому, что к каждому такому "бонусу" есть приписка: "Меры социальной поддержки предоставляются семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по Алтайскому краю на душу населения". То есть даже если у тебя и есть трое детей, то чтобы получать блага, ты должен быть, как бы это сказать помягче… немножко бедным. Так что из 24 существующих выплат и компенсаций нам почти ничего не доступно.

Хотя вру. Я освобождена от уплаты налога на транспортное средство (легковой или грузовой автомобиль мощностью двигателя до 100 л. с. включительно), мотоцикл или мотороллер. Но и здесь неувязочка: до 100 л. с. — это, как правило, малолитражка, в которой многодетной семье передвигаться проблематично. Сложно это сделать и на железном двухколесном друге. Да и налог там — меньше тысячи рублей.

О, еще! Подарки на Новый год от соцзащиты. Но чтобы их получить, нужно заранее подать заявление и определенный пакет документов (о том, что это можно сделать, никто заранее не оповещает). То есть: хотите конфет — мониторьте сайт. Ну и что, что вы многодетные. Не заявились — ешьте хлеб. Когда квест все-таки пройден, вас ждет очередь в фойе районного Дома культуры, где тетеньки за столом, предварительно сверив все документы и справки, вручат заветный кулек. Причем положен он только на детей до семи лет.

И еще одно счастье мне пока вполне доступно. Если окончательно поддержать демографию и родить дополнительно хотя бы четверых. Почетное звание. И орден "Родительская слава", которым награждаются родители (усыновители) либо единственный родитель (усыновитель) семерых и более детей. Единовременная выплата к нему составляет 100 тыс. рублей. А вдобавок можно получить звание ветерана труда (при условии наличия определенного трудового стажа) и еще какой-то почетный знак. Правда, для этого нужно нарожать еще большую кучу детей, пройти сто инстанций и собрать миллион справок.

Знаете, дело не в том, что я особо нуждаюсь в льготах, а в том, что хочется, чтобы государство нас уважало.

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