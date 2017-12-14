- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
В ожидании чуда
Праздничная выставка. Живопись/графика
В преддверии новогодних праздников внутри нас потихоньку начинает созревать странное чувство. Оно появляется с первыми бликами гирлянд на витринах магазинов, с первыми нотами новогодних мелодий. И зима становится не такой холодной, и мы, затаив дыхание, ожидаем прихода праздника как маленького чуда.
Ведь, несмотря на возраст, нам до сих пор верится, что это особое время. Как в детстве, когда в дом приносили ёлку, распутывали гирлянду, писали письмо Деду Морозу и клали его под подушку. В это предновогоднее время нас охватывает волнительное чувство, что волшебство уже близко.
Барнаульские художники создали картины, посвященные необъяснимому волшебству новогодних праздников.
В программе открытия:
17:00. Мастер-класс по созданию тряпичного ангела (250 рублей)
18:00. Открытие выставки
19:00. Концерт группы "НЕВЕСОМОСТЬ" (150 рублей)
Весь вечер:
-ярмарка авторских новогодних открыток
-мандарины.
|Где посмотреть
|
|20 декабря
|Бандероль
|
17:00