В ожидании чуда

Праздничная выставка. Живопись/графика



В преддверии новогодних праздников внутри нас потихоньку начинает созревать странное чувство. Оно появляется с первыми бликами гирлянд на витринах магазинов, с первыми нотами новогодних мелодий. И зима становится не такой холодной, и мы, затаив дыхание, ожидаем прихода праздника как маленького чуда.

Ведь, несмотря на возраст, нам до сих пор верится, что это особое время. Как в детстве, когда в дом приносили ёлку, распутывали гирлянду, писали письмо Деду Морозу и клали его под подушку. В это предновогоднее время нас охватывает волнительное чувство, что волшебство уже близко.

Барнаульские художники создали картины, посвященные необъяснимому волшебству новогодних праздников.

В программе открытия:

17:00. Мастер-класс по созданию тряпичного ангела (250 рублей)

18:00. Открытие выставки

19:00. Концерт группы "НЕВЕСОМОСТЬ" (150 рублей)

Весь вечер:

-ярмарка авторских новогодних открыток

-мандарины.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 20 декабря Бандероль 17:00

просмотров: 26