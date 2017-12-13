​Щелкунчик

Премьера нового спектакля театральной мастерской АлтГУ "Homo Artisticus". Самая известная рождественская сказка оживёт в постановке театральной мастерской Алтайского государственного университета.



Взяться за любимую многими поколениями повесть Эрнеста Гофмана решила вся труппа в составе 40 человек. Артисты от 12 до 50 лет в течение нескольких месяцев шьют себе костюмы, делают декорации, тренируются в гриме, и все это для того, чтобы очередная премьера прозвучала громко.

Мастерское сочетание сказочного и реального, веселого и лирического в этом спектакле подарит то праздничное настроение, которое все мы так ждем в преддверии Нового года.

Руководитель театральной мастерской: Кирилл Скобелин. Режиссер: Татьяна Стибунова. Дизайнер: Елена Васильева. Художник по свету: Глеб Гребенюк.

В ролях:

Щелкунчик: Артем Пережигин.

Крысильда, Фриц: Наталья Сысоева.

Мари: Мария Канайкина.

Мать Мари: Оксана Нейфельд.

Дроссельмейер: Валерий Красноусов.

Врач: Дмитрий Чипурной.

Король, крысиный король: Олег Козлов.

Королева, балеринка: Мария Гусельникова.

Пирлипат, куколка: Ксения Балыкова.

Куклы-солдаты: Елена Васильева, Анжелика Коган.

Механизмы: Александра Гнедых, Софья Брандт, Ерлан Дюсембаев, Ана Мирошниченко, Анна Прудникова, Анастасия Мережко, Ольга Жукова.

Крысы: Никита Суханов, Маргарита Литвиненко, Алёна Колчина, Татьяна Душина, Ангелина Язынина, Вячеслав Ушаков.

Куколки, нянечки: Наталья Леонова, Светлана Колесникова, Светлана Бушанова, Дарья Леонтьева, Тамила Барханоева.

Солдатики: Владислав Сальников, Павел Вагайцев, Анатолий Семенцов, Дмитрий Истомин, Павел Запруднов.

Справки по телефону: +7 983 181 8782.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 22 декабря АлтГУ, корпус "С" 18:30

просмотров: 33