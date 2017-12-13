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Щелкунчик
Премьера нового спектакля театральной мастерской АлтГУ "Homo Artisticus". Самая известная рождественская сказка оживёт в постановке театральной мастерской Алтайского государственного университета.
Взяться за любимую многими поколениями повесть Эрнеста Гофмана решила вся труппа в составе 40 человек. Артисты от 12 до 50 лет в течение нескольких месяцев шьют себе костюмы, делают декорации, тренируются в гриме, и все это для того, чтобы очередная премьера прозвучала громко.
Мастерское сочетание сказочного и реального, веселого и лирического в этом спектакле подарит то праздничное настроение, которое все мы так ждем в преддверии Нового года.
Руководитель театральной мастерской: Кирилл Скобелин. Режиссер: Татьяна Стибунова. Дизайнер: Елена Васильева. Художник по свету: Глеб Гребенюк.
В ролях:
Щелкунчик: Артем Пережигин.
Крысильда, Фриц: Наталья Сысоева.
Мари: Мария Канайкина.
Мать Мари: Оксана Нейфельд.
Дроссельмейер: Валерий Красноусов.
Врач: Дмитрий Чипурной.
Король, крысиный король: Олег Козлов.
Королева, балеринка: Мария Гусельникова.
Пирлипат, куколка: Ксения Балыкова.
Куклы-солдаты: Елена Васильева, Анжелика Коган.
Механизмы: Александра Гнедых, Софья Брандт, Ерлан Дюсембаев, Ана Мирошниченко, Анна Прудникова, Анастасия Мережко, Ольга Жукова.
Крысы: Никита Суханов, Маргарита Литвиненко, Алёна Колчина, Татьяна Душина, Ангелина Язынина, Вячеслав Ушаков.
Куколки, нянечки: Наталья Леонова, Светлана Колесникова, Светлана Бушанова, Дарья Леонтьева, Тамила Барханоева.
Солдатики: Владислав Сальников, Павел Вагайцев, Анатолий Семенцов, Дмитрий Истомин, Павел Запруднов.
Справки по телефону: +7 983 181 8782.просмотров: 33
|Где посмотреть
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|22 декабря
|АлтГУ, корпус "С"
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18:30