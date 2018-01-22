Афиша

​Татьянин день в парке

"Центральный" будет бесплатно давать коньки всем Татьянам на один час посещения катка. Акция действует на протяжении всего дня с 10:00 до 19:00 и при предъявлении паспорта.

В этот же день студентов в парке ждет "Халява". Ребята могут обменять шпоры на горячий чай. Первокурсники, закрывшие первую сессию на отлично и хорошо, бесплатно посетят комнату смеха, где им предстоит сделать селфи с зачетной книжкой и принять участие в конкурсе "Селфи в парке". Конкурс проведут в группе парка Вконтакте. Победитель получит приз.

В 16:00 пройдет программа о студенческих традициях "Счастливый лед".

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Где посмотреть
25 января
Парк Центрального района
10:00 - 19:00

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