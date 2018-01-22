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Татьянин день в парке
"Центральный" будет бесплатно давать коньки всем Татьянам на один час посещения катка. Акция действует на протяжении всего дня с 10:00 до 19:00 и при предъявлении паспорта.
В этот же день студентов в парке ждет "Халява". Ребята могут обменять шпоры на горячий чай. Первокурсники, закрывшие первую сессию на отлично и хорошо, бесплатно посетят комнату смеха, где им предстоит сделать селфи с зачетной книжкой и принять участие в конкурсе "Селфи в парке". Конкурс проведут в группе парка Вконтакте. Победитель получит приз.
В 16:00 пройдет программа о студенческих традициях "Счастливый лед".просмотров: 37
|Где посмотреть
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|25 января
|Парк Центрального района
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10:00 - 19:00