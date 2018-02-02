Афиша

Алкопросмотр. "По Млечному пути"

Фильм великолепного Эмира Кустурицы.

Это история любви во время войны. Главный герой Коста (Эмир Кустурица) раздавлен и сломлен. Солдаты шепчутся, что у него была тяжелая жизнь, и дразнят его фараоном, а он каждый день везет на осле две канистры молока, по дороге подкармливая этим молоком змею. В него влюблена сестра местного вояки, безумная Милена (Слобода Мичалович), и все, о чем она мечтает, - чтобы ее брат вернулся с войны, и тогда они устроят двойную свадьбу. Милена даже находит невесту своему брату, да вот незадача: эта самая невеста (Моника Беллуччи) и Коста влюбляются друг в друга.

На просмотре действует дринк-код: ракия.

просмотров: 146
Где посмотреть
2 февраля
Шляпа
19:00
100₽

Фоторепортажи

Выставка "Все через Ы" в Барнауле
В Барнауле проводили Деда Мороза
День сибирского валенка в Барнауле
Выставка кошек в Барнауле
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus