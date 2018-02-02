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Алкопросмотр. "По Млечному пути"
Фильм великолепного Эмира Кустурицы.
Это история любви во время войны. Главный герой Коста (Эмир Кустурица) раздавлен и сломлен. Солдаты шепчутся, что у него была тяжелая жизнь, и дразнят его фараоном, а он каждый день везет на осле две канистры молока, по дороге подкармливая этим молоком змею. В него влюблена сестра местного вояки, безумная Милена (Слобода Мичалович), и все, о чем она мечтает, - чтобы ее брат вернулся с войны, и тогда они устроят двойную свадьбу. Милена даже находит невесту своему брату, да вот незадача: эта самая невеста (Моника Беллуччи) и Коста влюбляются друг в друга.
На просмотре действует дринк-код: ракия.просмотров: 146
|Где посмотреть
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|2 февраля
|Шляпа
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19:00
100₽