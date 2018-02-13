Афиша

​Melka Pelka

Шаманская этно-фолк-встреча. Музыка гор, грозы и жизни, рек, озёр и птиц, деревьев и камней.

Из приглашения:

Музыка исчезает, как только замечаешь ее. Поэтому единственное, что нужно делать с музыкой - это не мешать ей появляться незаметно для так называемого "самого себя". Melka Pelka.
Песни народов мира. Болгарские, сербские, македонские, белорусские, японские песни и колядки, колыбельные, джаз, авторская песня и другое. А так же, возможно, шаманская импровизация.
Попоём, попьём чайку, встретимся со старыми друзьями. Можно взять с собой что-нибудь к чаю".

На встрече можно будет приобрести мои обережные рукоделия по символической цене.

Вход свободный. Оплата по сердцу.

просмотров: 64
Где посмотреть
16 февраля
Бандероль
18:00

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