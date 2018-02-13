​День Супермена

В этот день вместе в ТРЦ будут выявлять самого настоящего Супермена Барнаула, чтобы подарить ему 10 тыс. рублей наличными.



Для победы нужно за всю игру заработать наибольшее число баллов среди всех остальных участников, соревнуясь в испытаниях на силу, ловкость, скорость и сообразительность. Баллы собирать можно двумя способами: участвовать во всех номинациях и зарабатывать баллы в зависимости от результатов, то есть брать количеством, или участвовать в некоторых номинациях, но в них побеждать и получать максимальное количество баллов, то есть брать качеством.

За победу в каждой номинации предусмотрены подарки. Участие могут принять мужчины старше 18 лет. Регистрация участников начнется в 14:00 на первом этаже ТРЦ, в центральном атриуме. При себе обязательно иметь паспорт.

Также в программе:

- Бесплатные татуировки тату салона Stigma (только во время праздника, в порядке живой очереди, только мужчинам старше 18 лет по предъявлению паспорта).

- Модные стрижки бороды и волос от барберов Big Bro за цену по-братски (платите столько, сколько считаете нужным).

- Выступление популярной группы Groo.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 23 февраля GALAXY 15:00 - 18:00

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