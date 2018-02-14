​Парк Рок: Зима. Акустическая версия​

Летом 2017 года на площадке Парка спорта Алексея Смертина впервые прошел Барнаульский фестиваль "Парк-рок", собрав более 2 000 зрителей. Учитывая его успех, организаторы приняли решение провести еще одно событие зимой. В программе концерта прозвучат авторские произведения и хиты русского и мирового рока.

На сцене:

Скайф

Ноль три

Тиара

Волны

ПП Оркестр

Горизонталь

U-571

Провинция.

На этот раз музыкальный материал представят в акустическом формате. Количество мест в зале ограниченно. Бронь билетов по телефону 66-76-28.

Смотрите большой фоторепортаж о том, как прошел летний фестиваль "Парк рок".

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 февраля Концертный зал АГИК 18:00

250₽

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