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Парк Рок: Зима. Акустическая версия
Летом 2017 года на площадке Парка спорта Алексея Смертина впервые прошел Барнаульский фестиваль "Парк-рок", собрав более 2 000 зрителей. Учитывая его успех, организаторы приняли решение провести еще одно событие зимой. В программе концерта прозвучат авторские произведения и хиты русского и мирового рока.
На сцене:
Скайф
Ноль три
Тиара
Волны
ПП Оркестр
Горизонталь
U-571
Провинция.
На этот раз музыкальный материал представят в акустическом формате. Количество мест в зале ограниченно. Бронь билетов по телефону 66-76-28.
Смотрите большой фоторепортаж о том, как прошел летний фестиваль "Парк рок".просмотров: 40
|Где посмотреть
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|21 февраля
|Концертный зал АГИК
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18:00
250₽