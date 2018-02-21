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Тесто, дрожжи, два коржа
Конкурс-дегустация к 23 февраля.
Девушки АлтГУ решили очаровать молодых людей своими кулинарными способностями. На конкурс выставят 13 пирогов или кулинарных изделий – по количеству учебных подразделений вуза (12 факультетов и Колледж АлтГУ). Оценивать их качество и оригинальность будут представители от каждого факультета вуза, по два молодых человека.
В итоге назовут "гуру кулинарии" которой (или которым) вручат оригинальный приз от Лиги студентов АлтГУ. После конкурсной оценки вся выпечка будет выставлена на всеобщую дегустацию.просмотров: 133
|Где посмотреть
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|21 февраля
|Концертный зал АлтГУ
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12:50