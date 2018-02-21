​Тесто, дрожжи, два коржа

Конкурс-дегустация к 23 февраля.



Девушки АлтГУ решили очаровать молодых людей своими кулинарными способностями. На конкурс выставят 13 пирогов или кулинарных изделий – по количеству учебных подразделений вуза (12 факультетов и Колледж АлтГУ). Оценивать их качество и оригинальность будут представители от каждого факультета вуза, по два молодых человека.

В итоге назовут "гуру кулинарии" которой (или которым) вручат оригинальный приз от Лиги студентов АлтГУ. После конкурсной оценки вся выпечка будет выставлена на всеобщую дегустацию.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 февраля Концертный зал АлтГУ 12:50

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