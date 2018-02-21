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​Тесто, дрожжи, два коржа

Конкурс-дегустация к 23 февраля.

Девушки АлтГУ решили очаровать молодых людей своими кулинарными способностями. На конкурс выставят 13 пирогов или кулинарных изделий – по количеству учебных подразделений вуза (12 факультетов и Колледж АлтГУ). Оценивать их качество и оригинальность будут представители от каждого факультета вуза, по два молодых человека.

В итоге назовут "гуру кулинарии" которой (или которым) вручат оригинальный приз от Лиги студентов АлтГУ. После конкурсной оценки вся выпечка будет выставлена на всеобщую дегустацию.

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Где посмотреть
21 февраля
Концертный зал АлтГУ
12:50

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