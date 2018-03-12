Наталья Дрилёва. "Заколдованный лес"

Галерея приглашает вас заглянуть в заколдованный лес, где на ветке сидит вещая птица Гамаюн, а райские птицы Алконост и Сирин поют свои диковинные песни. Где органично уживаются друг с другом персонажи русских сказок, А.С. Пушкина, Ф. Гарсиа Лорки, современной прозы, поэзии и музыки. Этот дивный лес создан художницей Натальей Дрилёвой.



Образы графики Натальи часто берут начало в фольклорной традиции, в старинных сказках и преданиях. И даже иллюстрируя современную поэзию и прозу, она пользуется многовековыми, древними символами, будто знакомыми нам из детства. Поэтому, сама манера изображения у Натальи замысловатая, линии на её картинах опутывают, затягивают, и, как сказочный клубок, ведут в непроглядную чащу заколдованного леса.

Наталья Дрилёва сейчас учится в АГИК. Она постоянный участник коллективных выставок в Барнауле. "Заколдованный лес" - это третья персональная выставка Натальи.

На открытии выставки, 21 марта в 18:00 гостей ожидает замечательная музыка:

- Игорь Дра (гитара) и Настя Белка (скрипка);

- ВИА "Входящие с небес" (Игорь Дра, Костя Стрельников, Димитрий Воротников).

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 марта Бандероль 10:00 - 18:00 22 марта Бандероль 10:00 - 18:00 23 марта Бандероль 10:00 - 18:00 24 марта Бандероль 10:00 - 18:00 25 марта Бандероль 10:00 - 18:00 26 марта Бандероль 10:00 - 18:00 27 марта Бандероль 10:00 - 18:00 28 марта Бандероль 10:00 - 18:00 29 марта Бандероль 10:00 - 18:00 30 марта Бандероль 10:00 - 18:00 31 марта Бандероль 10:00 - 18:00 1 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 2 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 3 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 4 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 5 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 6 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 7 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 8 апреля Бандероль 10:00 - 18:00 9 апреля Бандероль 10:00 - 18:00

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