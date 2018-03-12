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Наталья Дрилёва. "Заколдованный лес"
Галерея приглашает вас заглянуть в заколдованный лес, где на ветке сидит вещая птица Гамаюн, а райские птицы Алконост и Сирин поют свои диковинные песни. Где органично уживаются друг с другом персонажи русских сказок, А.С. Пушкина, Ф. Гарсиа Лорки, современной прозы, поэзии и музыки. Этот дивный лес создан художницей Натальей Дрилёвой.
Образы графики Натальи часто берут начало в фольклорной традиции, в старинных сказках и преданиях. И даже иллюстрируя современную поэзию и прозу, она пользуется многовековыми, древними символами, будто знакомыми нам из детства. Поэтому, сама манера изображения у Натальи замысловатая, линии на её картинах опутывают, затягивают, и, как сказочный клубок, ведут в непроглядную чащу заколдованного леса.
Наталья Дрилёва сейчас учится в АГИК. Она постоянный участник коллективных выставок в Барнауле. "Заколдованный лес" - это третья персональная выставка Натальи.
На открытии выставки, 21 марта в 18:00 гостей ожидает замечательная музыка:
- Игорь Дра (гитара) и Настя Белка (скрипка);
- ВИА "Входящие с небес" (Игорь Дра, Костя Стрельников, Димитрий Воротников).
|Где посмотреть
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|21 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|22 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|23 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|24 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|25 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|26 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|27 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|28 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|29 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|30 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|31 марта
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|1 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|2 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|3 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|4 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|5 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|6 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|7 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|8 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00
|9 апреля
|Бандероль
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10:00 - 18:00