Афиша

Наталья Дрилёва. "Заколдованный лес"

Галерея приглашает вас заглянуть в заколдованный лес, где на ветке сидит вещая птица Гамаюн, а райские птицы Алконост и Сирин поют свои диковинные песни. Где органично уживаются друг с другом персонажи русских сказок, А.С. Пушкина, Ф. Гарсиа Лорки, современной прозы, поэзии и музыки. Этот дивный лес создан художницей Натальей Дрилёвой.

Образы графики Натальи часто берут начало в фольклорной традиции, в старинных сказках и преданиях. И даже иллюстрируя современную поэзию и прозу, она пользуется многовековыми, древними символами, будто знакомыми нам из детства. Поэтому, сама манера изображения у Натальи замысловатая, линии на её картинах опутывают, затягивают, и, как сказочный клубок, ведут в непроглядную чащу заколдованного леса.

Наталья Дрилёва сейчас учится в АГИК. Она постоянный участник коллективных выставок в Барнауле. "Заколдованный лес" - это третья персональная выставка Натальи.

На открытии выставки, 21 марта в 18:00 гостей ожидает замечательная музыка:
- Игорь Дра (гитара) и Настя Белка (скрипка);
- ВИА "Входящие с небес" (Игорь Дра, Костя Стрельников, Димитрий Воротников).

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Где посмотреть
21 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
22 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
23 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
24 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
25 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
26 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
27 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
28 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
29 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
30 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
31 марта
Бандероль
10:00 - 18:00
1 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
2 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
3 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
4 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
5 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
6 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
7 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
8 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00
9 апреля
Бандероль
10:00 - 18:00

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