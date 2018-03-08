Алкопросмотр. Лечим пост-8-Мартовское похмелье

Фильм Алекса де ла Иглесиа "Ведьмы из Сугаррамурди" (Испания). Комедийный триллер, перерождающийся в квази-фольклорный трэш.



Трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, где на протяжении веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев проста — унести ноги из страшного места. Для этого надо постараться не влюбиться в обитательниц этого гиблого места…

Сюжет основан на подлинной истории, которая случилась здесь в начале XVII века, когда одна из жительниц деревни заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах в близлежащих пещерах со своими соседками.

Тогда Святая Инквизиция арестовала почти всё население Сугаррамурди и окрестных сёл (около 300 человек), устроив суд по делу «ведьминской деревни», который длился два года.

В результате в 1610 году 40 жителей деревни были обвинены в колдовстве, а 11 из них — сожжены на костре. С тех пор Сугаррамурди запечатлелся в коллективной памяти как обиталище ведьм.

Дринк-код: orujo.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 9 марта Шляпа 19:00

100₽

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