- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
День Святого Патрика в баре
Объединенный ирландско-шотландский День Святого Патрика. Клевер и клетка! Вместе в сражениях и на праздниках!
Во второй половине XVIII века ирландцы и шотландцы объединились под знаменами Стюартов, желавших вернуть себе английский трон. Вместе против немецкой династии Ганновер на троне Великобритании и Ирландии. Вместе за Свободу. Вместе в борьбе с англичанами.
Объединяя лучшие традиции двух народов:
- танцы до упаду
- соревнования и конкурсы
- ирландский эль и шотландский виски.
|Где посмотреть
|
|18 марта
|Эльбрус
|
18:00
170₽