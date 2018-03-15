Афиша

​День Святого Патрика в баре

Объединенный ирландско-шотландский День Святого Патрика. Клевер и клетка! Вместе в сражениях и на праздниках!

Во второй половине XVIII века ирландцы и шотландцы объединились под знаменами Стюартов, желавших вернуть себе английский трон. Вместе против немецкой династии Ганновер на троне Великобритании и Ирландии. Вместе за Свободу. Вместе в борьбе с англичанами.

Объединяя лучшие традиции двух народов:
- танцы до упаду
- соревнования и конкурсы
- ирландский эль и шотландский виски.

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18 марта
Эльбрус
18:00
170₽

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