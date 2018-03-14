​Камеди-пати

Своими анекдотами ты не раз доводил коллег до хохота?

Можешь смешно показать пародию на известную личность?

Ты играешь на гитаре и поёшь веселые песни собственного сочинения?

Вы КВНщики, а после финала городской лиги останется много вырезанного материала?

Ты стендап-комик и хочешь заявить о себе не только в пабах города?

Ты очень весёлая девушка и хочешь развеять миф о том, что крутыми юмористами могут быть только мужчины?

Если ответ хотя бы на один из вопросов "да", то упускать такой шанс просто нельзя. Заполните анкету на сайте, пройдите отбор и участвуйте в Камеди Пати на одной сцене со специально приглашенными звёздами. Выступать можно в любом жанре: стендап, миниатюры, музыкальный юмор, монолог, пантомима, частушки... да хоть просто расскажите анекдот.

Самому смешному комику - приз 20 тыс. рублей.

Хэдлайнер вечеринки: Рамис Ахметов (Москва - Омск), победитель шоу "Раcсмеши комика", финалист проекта Comedy БАТТЛ, участник проектов "Не спать" и "Открытый Микрофон" на ТНТ.



Где посмотреть сегодня неделя месяц 1 апреля GALAXY 17:00 - 20:00

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