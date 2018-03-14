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Камеди-пати
Своими анекдотами ты не раз доводил коллег до хохота?
Можешь смешно показать пародию на известную личность?
Ты играешь на гитаре и поёшь веселые песни собственного сочинения?
Вы КВНщики, а после финала городской лиги останется много вырезанного материала?
Ты стендап-комик и хочешь заявить о себе не только в пабах города?
Ты очень весёлая девушка и хочешь развеять миф о том, что крутыми юмористами могут быть только мужчины?
Если ответ хотя бы на один из вопросов "да", то упускать такой шанс просто нельзя. Заполните анкету на сайте, пройдите отбор и участвуйте в Камеди Пати на одной сцене со специально приглашенными звёздами. Выступать можно в любом жанре: стендап, миниатюры, музыкальный юмор, монолог, пантомима, частушки... да хоть просто расскажите анекдот.
Самому смешному комику - приз 20 тыс. рублей.
Хэдлайнер вечеринки: Рамис Ахметов (Москва - Омск), победитель
шоу "Раcсмеши комика", финалист проекта Comedy БАТТЛ, участник проектов "Не
спать" и "Открытый Микрофон" на ТНТ.
|Где посмотреть
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|1 апреля
|GALAXY
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17:00 - 20:00