Александр Строганов. "Стравинский"

Авторская читка фрагментов нового романа Александра Строганова "Стравинский". После читки, по желанию зрителей, возможно, обсуждение.

Александр Строганов — драматург, поэт и прозаик. Член Союза писателей, Союза литераторов России, Русского ПЕН-Центра, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского университета.

Литературной деятельностью занимается более 30 лет. Автор более 50 пьес, по которым поставлено более 40 спектаклей, в том числе во МХАТ им. А.П. Чехова, Александринском театре, Театральном центре Ю. О'Нила, Театре Ю (США), Театре на Целетной (Чехия) и других.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 8 апреля Дом актёра на Алтае 18:00

150₽

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