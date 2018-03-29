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Александр Строганов. "Стравинский"
Авторская читка фрагментов нового романа Александра Строганова "Стравинский". После читки, по желанию зрителей, возможно, обсуждение.
Александр Строганов — драматург, поэт и прозаик. Член Союза писателей, Союза литераторов России, Русского ПЕН-Центра, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского университета.
Литературной деятельностью занимается более 30 лет. Автор более 50 пьес, по которым поставлено более 40 спектаклей, в том числе во МХАТ им. А.П. Чехова, Александринском театре, Театральном центре Ю. О'Нила, Театре Ю (США), Театре на Целетной (Чехия) и других.просмотров: 55
|Где посмотреть
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|8 апреля
|Дом актёра на Алтае
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18:00
150₽