Алексей Эбель. Фото

Творческая встреча с известным алтайский фотографом Алексеем Эбелем.

Алексей поделится секретами успешной съёмки диких животных, покажет много редких фотографий из жизни живой природы, а также расскажет о деятельности созданного им Клуба исследователей природы Алтая «AltaiNature».

У гостей есть уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с настоящим натуралистом и гуру природной фотографии.

Алексей Эбель – бердвотчер, фотограф дикой природы, путешественник, исследователь, автор научных статей, общественный деятель.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 5 апреля ГМИЛИКА 17:00

5₽

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