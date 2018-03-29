Афиша

Алексей Эбель. Фото

Творческая встреча с известным алтайский фотографом Алексеем Эбелем.

Алексей поделится секретами успешной съёмки диких животных, покажет много редких фотографий из жизни живой природы, а также расскажет о деятельности созданного им Клуба исследователей природы Алтая «AltaiNature».

У гостей есть уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с настоящим натуралистом и гуру природной фотографии.

Алексей Эбель – бердвотчер, фотограф дикой природы, путешественник, исследователь, автор научных статей, общественный деятель.

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5 апреля
ГМИЛИКА
17:00
5₽

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