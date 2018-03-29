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Алексей Эбель. Фото
Творческая встреча с известным алтайский фотографом Алексеем Эбелем.
Алексей поделится секретами успешной съёмки диких животных, покажет много редких фотографий из жизни живой природы, а также расскажет о деятельности созданного им Клуба исследователей природы Алтая «AltaiNature».
У гостей есть уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с настоящим натуралистом и гуру природной фотографии.
Алексей Эбель – бердвотчер, фотограф дикой природы, путешественник, исследователь, автор научных статей, общественный деятель.просмотров: 34
|Где посмотреть
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|5 апреля
|ГМИЛИКА
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17:00
5₽