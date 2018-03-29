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Сны Каштанки
Театр кукол "Пилигримы" (Новосибирск) представляет кукольный спектакль для детей и взрослых "Сны Каштанки" по произведению А.П.Чехова.
В основе спектакля - трогательная и философская, иногда смешная, иногда щемящая, парадоксальная, доступная любому возрасту история. Всем известна история Каштанки, однажды потерявшей своих хозяев и попавшей в руки клоуна. В новом "доме" Каштанка превратилась в Тётку, но нестерпимо тосковала по прежним хозяевам. Спектакль о дружбе, о любви, одиночестве, об удивительной и необъяснимой преданности, создан авторами с огромной любовью и уважением к произведению с учетом интересов детей и взрослых.
Спектакль - обладатель двух дипломов Новосибирского профессионального театрального фестиваля-премии "Парадиз-2016".
Режиссёры-постановщики - Елена Кузнецова, Владимир Кузнецов
Художник-постановщик - Николоай Чернышев
Авторы инсценировки - Елена Кузнецова и Владимир Кузнецов
Музыкальное оформление: Елена Кузнецова
Автор голоса - заслуженный артист России Сергей Новиков.
Спектакль "Сны Каштанки" - участник театральной выставки "Видеообозрение - 2016" на фестивале сценического искусства "Авансцена" в Венеции.просмотров: 15
|Где посмотреть
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|15 апреля
|Спичка
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17:00
300₽—350₽