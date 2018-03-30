Афиша

Пинженин и Простывший пассажир трамвая №7

Электро-декламация от "Простывший пассажир трамвая №7", созданная литератором Ваней Пинжениным совместно с музыкантом Димой Etoeto.

Победители в номинации "Лучший spoken word" Родного Звука сопровождают авторские стихи музыкальными миниатюрами под эффектный видеоряд, плотно взаимодействуя со зрителем здесь и сейчас.

Эти ребята уже исколесили множество городов России, Германии,Украины и Белоруссии, приняли участие в знаковых фестивалях Вконтакте, Gamma, Gogol fest, не боятся и экспериментов, таких как выступления в полуразрушенной лютеранской церкви или нашумевшие Sofar sounds.

В первом всероссийском туре проект представляет свой второй альбом "Впредь", а также исполнит произведения с грядущего.

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Где посмотреть
22 апреля
Эльбрус
19:00
250₽—400₽

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