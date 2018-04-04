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Хороводный баттл на Пасху

Центр славянской культуры приглашает отметить праздник Светлой Пасхи и принять участие в народном гулянье на улице Мало-Тобольской.

Гостей ждет трехчасовой праздничный марафон "Хороводный баттл" от хороводников Алтая. Организаторы баттла приготовили игры, заклички, песни, танцы и конечно веселые хороводы, в которых принять участие сможет каждый.

На празднике так же будет представлена русская праздничная пасхальная кухня, куличи и крашенные яйца, шашлыки и, конечно, детское современное меню – сладкая вата, попкорн и многое другое.

В честь светлого праздника Пасхи ремесленники Алтая будут рады представить свои работы на традиционной ежегодной пасхальной ярмарке ремёсел.

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8 апреля
Барнаул
12:00

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