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Хороводный баттл на Пасху
Центр славянской культуры приглашает отметить праздник Светлой Пасхи и принять участие в народном гулянье на улице Мало-Тобольской.
Гостей ждет трехчасовой праздничный марафон "Хороводный баттл" от хороводников Алтая. Организаторы баттла приготовили игры, заклички, песни, танцы и конечно веселые хороводы, в которых принять участие сможет каждый.
На празднике так же будет представлена русская праздничная пасхальная кухня, куличи и крашенные яйца, шашлыки и, конечно, детское современное меню – сладкая вата, попкорн и многое другое.
В честь светлого праздника Пасхи ремесленники Алтая будут рады представить свои работы на традиционной ежегодной пасхальной ярмарке ремёсел.просмотров: 45
|Где посмотреть
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|8 апреля
|Барнаул
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12:00