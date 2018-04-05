- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
Геологические катастрофы
Земля – планета, на которой безостановочно протекают различные процессы. Геологические катастрофы сформировали не только современный рельеф, но и современные формы жизни. В прошлом они стали причиной массового вымирания организмов. Падения метеоритов, вулканы, оледенения, землетрясения – все это приводит к геологическим катастрофам.
На лекции расскажут, как геологические катастрофы влияли на жизнь раньше, как влияют сейчас и к чему в будущем могут привести.
Лектор: геолог Александр Лобанов.просмотров: 50
|Где посмотреть
|
|14 апреля
|Мир камня
|
14:00
50₽—100₽