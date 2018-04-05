Афиша

​Геологические катастрофы

Земля – планета, на которой безостановочно протекают различные процессы. Геологические катастрофы сформировали не только современный рельеф, но и современные формы жизни. В прошлом они стали причиной массового вымирания организмов. Падения метеоритов, вулканы, оледенения, землетрясения – все это приводит к геологическим катастрофам.

На лекции расскажут, как геологические катастрофы влияли на жизнь раньше, как влияют сейчас и к чему в будущем могут привести.

Лектор: геолог Александр Лобанов.

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Где посмотреть
14 апреля
Мир камня
14:00
50₽—100₽

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