"Операция Пластилин"

Группа "Операция Пластилин" в феврале представила публике свой очередной лонгплей, а потом отправилась в большое турне по стране и ближнему зарубежью, которое продлится весь 2018 год.

В Барнауле группа презентует альбом "Голодным и злым". Изменения, произошедшие как в составе коллектива, так и в музыкальной составляющей летом и осеню 2017 года, позволили группе выйти на совершенно иной, качественно новый уровень творчества.

На протяжении всей осени выпуская сингл за синглом, "Операция Пластилин" привлекает под свои флаги все большую армию поклонников. Каким будет финальный аккорд этой истории - новый альбом - увидим 17 апреля.

Анатолий Царёв — лидер группы, вокал, тексты

Катерина Цион-Княжева — скрипка, вокал

Иван Клюшин — гитара, бэк-вокал

Михаил Бушуев — бас-гитара, бэк-вокал

Сергей Зимарин — ударные.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 17 апреля Rock Pub 19:00

700₽

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