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Мисс Барнаул 2018
Конкурс красоты, моды и стиля от модельного агентства Татьяны Жилиной. Самые красивые и стильные девушки Барнаула сразятся за почетное звание.
Чтобы выйти в финал, девушкам пришлось пройти несколько кастингов, научиться дефиле, хореографии, актерскому мастерству.
В программе:
Представления-визитки участниц
Интеллектуальный конкурс (вопросы от жюри)
Шикарные творческие номера участниц
Модные показы
Розыгрыши призов от партнеров
Показы от ведущих брендовых магазинов
Эстрадные выступления звезд Барнаула и Сибири
Дополнительная информация и билеты по телефону: +7 962 792 4005.просмотров: 22
|Где посмотреть
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|27 апреля
|Che Guevara
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19:00
300₽