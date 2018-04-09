Афиша

​Мисс Барнаул 2018

Конкурс красоты, моды и стиля от модельного агентства Татьяны Жилиной. Самые красивые и стильные девушки Барнаула сразятся за почетное звание.

Чтобы выйти в финал, девушкам пришлось пройти несколько кастингов, научиться дефиле, хореографии, актерскому мастерству.

В программе:
Представления-визитки участниц
Интеллектуальный конкурс (вопросы от жюри)
Шикарные творческие номера участниц
Модные показы
Розыгрыши призов от партнеров
Показы от ведущих брендовых магазинов
Эстрадные выступления звезд Барнаула и Сибири

Дополнительная информация и билеты по телефону: +7 962 792 4005.

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Где посмотреть
27 апреля
Che Guevara
19:00
300₽

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