​Мисс Барнаул 2018

Конкурс красоты, моды и стиля от модельного агентства Татьяны Жилиной. Самые красивые и стильные девушки Барнаула сразятся за почетное звание.



Чтобы выйти в финал, девушкам пришлось пройти несколько кастингов, научиться дефиле, хореографии, актерскому мастерству.

В программе:

Представления-визитки участниц

Интеллектуальный конкурс (вопросы от жюри)

Шикарные творческие номера участниц

Модные показы

Розыгрыши призов от партнеров

Показы от ведущих брендовых магазинов

Эстрадные выступления звезд Барнаула и Сибири

Дополнительная информация и билеты по телефону: +7 962 792 4005.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 27 апреля Che Guevara 19:00

300₽

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