Sолнечные Дни

Официальная трибьют-группа представит программу, посвященную юбилею Виктора Цоя, с лучшими хитами группы "Кино". За время существования коллектива было дано множество оглушительных концертов на самых больших площадках России, Беларуси и Казахстана. Каждый зритель обязательно отметит качество звучания и очень живую и достоверную манеру исполнения песен группы "Кино". Солист "Sолнечных Дней" Игорь Соколов не изображает Цоя, а остается самим собой, при этом, закрыв глаза на концерте, можно с уверенностью утверждать, что слышишь "Кино" в живую.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 3 мая Питер 21:00

500₽

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