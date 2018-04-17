- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
Sолнечные Дни
Официальная трибьют-группа представит программу, посвященную юбилею Виктора Цоя, с лучшими хитами группы "Кино". За время существования коллектива было дано множество оглушительных концертов на самых больших площадках России, Беларуси и Казахстана. Каждый зритель обязательно отметит качество звучания и очень живую и достоверную манеру исполнения песен группы "Кино". Солист "Sолнечных Дней" Игорь Соколов не изображает Цоя, а остается самим собой, при этом, закрыв глаза на концерте, можно с уверенностью утверждать, что слышишь "Кино" в живую.просмотров: 44
|Где посмотреть
|
|3 мая
|Питер
|
21:00
500₽