​Rеsonance. Рок Хиты: пятилетие оркестра

Симфонический оркестр "Resonance" выступит с новой программой "Рок-хиты. Избранное. Юбилейный концерт".



В программе золотые хиты Rammstein, Pink Floyd, Beatles, Deep Purple, Rolling Stones, Metallica, Sting, AC/DC, Scorpions, Muse, ДДТ, Nirvana, Led Zeppelin, Queen, System of a down, Кино и многих других мировых звезд.

Группа «Rеsonance» формально является камерной частью симфонического оркестра, ее также часто причисляют к ряду современных рок-групп. По сути, она не является ни тем, ни другим.

Репертуар группы – это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты. Концерт предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения – именно то, что композитор изначально в неё вкладывал.

Музыканты группы "Rеsonance" - это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 10 мая Театр музыкальной комедии 19:00

1000₽—2000₽

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