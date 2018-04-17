Фестиваль садоводства

Фестиваль "Дача Сад Огород 2018" впервые пройдет в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина 22 апреля. В преддверии открытия дачного сезона фестиваль соберет на одной площадке почти два десятка производителей и продавцов семян и саженцев, удобрений, садово-огородной и ландшафтной техники и инвентаря, дачной мебели и банного оборудования.



Здесь можно будет получить консультацию экспертов в области агротехники, агрохимии, ландшафтного дизайна и строительства. В программе фестиваля шесть бесплатных мастер-классов.

Участники фестиваля проведут среди гостей тематические конкурсы и разыграют ценные призы. Для детей будут работать аниматоры, со сцены будет звучать живая музыка.

"Садоводство уже давно переросло рамки полезного увлечения, - говорят организаторы. - Это возможность для настоящего самовыражения, где можно творить, хозяйничать, растить! Каждый найдет здесь все для реализации давних замыслов или новую идею для воплощения. Ведь начало сезона для садоводов - как Новый год: время загадывать желания и осуществлять задуманное".

Вход – свободный.



Где посмотреть сегодня неделя месяц 22 апреля Спорт-парк Алексея Смертина 11:00 - 20:00

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