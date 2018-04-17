- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
Фестиваль садоводства
Фестиваль "Дача Сад Огород 2018" впервые пройдет в
барнаульском Парке спорта Алексея
Смертина 22 апреля. В преддверии открытия
дачного сезона фестиваль соберет на
одной площадке почти два десятка
производителей и продавцов семян и
саженцев, удобрений, садово-огородной
и ландшафтной техники и инвентаря,
дачной мебели и банного оборудования.
Здесь можно будет получить консультацию экспертов в области агротехники, агрохимии, ландшафтного дизайна и строительства. В программе фестиваля шесть бесплатных мастер-классов.
Участники фестиваля проведут среди гостей тематические конкурсы и разыграют ценные призы. Для детей будут работать аниматоры, со сцены будет звучать живая музыка.
"Садоводство уже давно переросло рамки полезного увлечения, - говорят организаторы. - Это возможность для настоящего самовыражения, где можно творить, хозяйничать, растить! Каждый найдет здесь все для реализации давних замыслов или новую идею для воплощения. Ведь начало сезона для садоводов - как Новый год: время загадывать желания и осуществлять задуманное".
Вход – свободный.
|Где посмотреть
|
|22 апреля
|Спорт-парк Алексея Смертина
|
11:00 - 20:00