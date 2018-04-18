Самый сильный человек России

Спортивный турнир по жиму лежа. Здесь выступят именитые силачи из разных городов России.

Центральное событие турнира - реванш между действующим обладателем звания "Самый сильный человек России" в жиме лежа Виктора Найденова из Москвы и Алексея Меркулова, который пять раз завоевывал пояс "Самый сильный человек Алтая". Лучший результат Найденова – 430 кг при собственном весе 130 кг. Лучший результат Меркулова – 400 кг при собственном весе 96 кг.

В прошлом году пояс "Самого сильного человека России" в жиме лежа увез домой Найденов, пожав 405 кг. Второе место и звание "Самого сильного человека Алтая" получил Алексей Меркулов с результатом 377,5 кг, который к тому же поставил мировой рекорд в жиме лежа в экипировке в весовой категории до 100 кг. Алексей пытался поднять 400 кг, но подход оказался неудачным. Третьим стал Василий Сынков, который пожал 372,5 кг.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 21 апреля Опера 18:30

400₽

просмотров: 40