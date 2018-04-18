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Самый сильный человек России
Спортивный турнир по жиму лежа. Здесь выступят именитые силачи из разных городов России.
Центральное событие турнира - реванш между действующим обладателем звания "Самый сильный человек России" в жиме лежа Виктора Найденова из Москвы и Алексея Меркулова, который пять раз завоевывал пояс "Самый сильный человек Алтая". Лучший результат Найденова – 430 кг при собственном весе 130 кг. Лучший результат Меркулова – 400 кг при собственном весе 96 кг.
В прошлом году пояс "Самого сильного человека России" в жиме лежа увез домой Найденов, пожав 405 кг. Второе место и звание "Самого сильного человека Алтая" получил Алексей Меркулов с результатом 377,5 кг, который к тому же поставил мировой рекорд в жиме лежа в экипировке в весовой категории до 100 кг. Алексей пытался поднять 400 кг, но подход оказался неудачным. Третьим стал Василий Сынков, который пожал 372,5 кг.просмотров: 40
|Где посмотреть
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|21 апреля
|Опера
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18:30
400₽