​Преломление огнем

Народный промысел "Турина гора" празднует 30-летие.



В экспозиции - порядка 120 керамических произведений. Наряду с керамикой, созданной специально к юбилейной выставке, будут экспонироваться фаянсовые изделия предыдущих десятилетий, любезно предоставленные барнаульскими коллекционерами, а также керамика из фонда промысла.

Такая ретроспекция позволит увидеть различные этапы становления "Туриной горы", на высоких образчиках проследить - как постепенно формировались техника и мастерство живописной росписи по фаянсу; менялась палитра глазурей; как прирастали новыми формами, темами и сюжетными линиями туриногорские произведения.

В экспозиции представлены лучшие работы ведущих художников-керамистов промысла, а также выразительная керамика бывших туриногорцев.

Открытие 26 апреля в 15:00.

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