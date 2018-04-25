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Преломление огнем
Народный промысел "Турина гора" празднует 30-летие.
В экспозиции - порядка 120 керамических произведений. Наряду с керамикой, созданной специально к юбилейной выставке, будут экспонироваться фаянсовые изделия предыдущих десятилетий, любезно предоставленные барнаульскими коллекционерами, а также керамика из фонда промысла.
Такая ретроспекция позволит увидеть различные этапы становления "Туриной горы", на высоких образчиках проследить - как постепенно формировались техника и мастерство живописной росписи по фаянсу; менялась палитра глазурей; как прирастали новыми формами, темами и сюжетными линиями туриногорские произведения.
В экспозиции представлены лучшие работы ведущих художников-керамистов промысла, а также выразительная керамика бывших туриногорцев.
Открытие 26 апреля в 15:00.просмотров: 54
|Где посмотреть
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|27 апреля
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 18:00
15₽—35₽
|28 апреля
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 18:00
15₽—35₽
|29 апреля
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 18:00
15₽—35₽
|30 апреля
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 18:00
15₽—35₽
|1 мая
|Выставочный зал музея "Город"
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10:00 - 18:00
15₽—35₽
|2 мая
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 18:00
15₽—35₽
|3 мая
|Выставочный зал музея "Город"
|
10:00 - 18:00
15₽—35₽