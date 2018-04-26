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День Победы
09:00. Площадь Победы. Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы
10:00. Площадь Советов. Построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны «Бессмертного полка Алтая»
10:00. Площадь Сахарова. Музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!»
12:00. Площадь Сахарова. Спортивно-развлекательные акции.
13:00. Площадь Советов. Агитпроект Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
13:00. Главная сцена на площади Сахарова. Театрализованное представление.
13:00. Площадь Советов. Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2018»
14:30 Главная сцена на площади Сахарова. Концерт детских творческих коллективов города «Спасибо за мир на Земле!»
15:00. Театр музкомедии. Драма «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева
Главная сцена на площади Сахарова
16:00. Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю
17:30. Концерт ансамбля «Ретро» детской музыкальной школы №2
18:30. Молодёжно-спортивная программа
21:30. Вечерний эстрадный концерт
22:30. Фейерверк.
Праздник в районах города
Железнодорожный
09:30. Пр. Социалистический. Молодежные акции у кинотеатра «Мир» и АлтГПУ
10:00. Площадь перед ТЦ «Россия». Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм.
Октябрьский
19:00. Площадь у парка «Солнечный ветер». Районная праздничная программа «Во имя мира на земле…»
22:30. Фейерверк.
Индустриальный
20:00. Парк «Лесная сказка». Патриотический проект «Есть имена, и есть такие даты...»
22:30. Фейерверк.
Ленинский
17:00. Площадь Мира. Тематический проект «О мире, о Победе, о весне»
22:30. Фейерверк.
Центральный
20:00. Площадь перед ДК «Южный». Программа «Песни, рожденные войной»
22:30. Фейерверк.
|Где посмотреть
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|9 мая
|Барнаул
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09:00 - 23:00