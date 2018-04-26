День Победы

09:00. Площадь Победы. Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

10:00. Площадь Советов. Построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны «Бессмертного полка Алтая»

10:00. Площадь Сахарова. Музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!»

12:00. Площадь Сахарова. Спортивно-развлекательные акции.

13:00. Площадь Советов. Агитпроект Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

13:00. Главная сцена на площади Сахарова. Театрализованное представление.

13:00. Площадь Советов. Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2018»

14:30 Главная сцена на площади Сахарова. Концерт детских творческих коллективов города «Спасибо за мир на Земле!»

15:00. Театр музкомедии. Драма «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева

Главная сцена на площади Сахарова

16:00. Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю

17:30. Концерт ансамбля «Ретро» детской музыкальной школы №2

18:30. Молодёжно-спортивная программа

21:30. Вечерний эстрадный концерт

22:30. Фейерверк.

Праздник в районах города

Железнодорожный

09:30. Пр. Социалистический. Молодежные акции у кинотеатра «Мир» и АлтГПУ

10:00. Площадь перед ТЦ «Россия». Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм.

Октябрьский

19:00. Площадь у парка «Солнечный ветер». Районная праздничная программа «Во имя мира на земле…»

22:30. Фейерверк.

Индустриальный

20:00. Парк «Лесная сказка». Патриотический проект «Есть имена, и есть такие даты...»

22:30. Фейерверк.

Ленинский

17:00. Площадь Мира. Тематический проект «О мире, о Победе, о весне»

22:30. Фейерверк.

Центральный

20:00. Площадь перед ДК «Южный». Программа «Песни, рожденные войной»

22:30. Фейерверк.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 9 мая Барнаул 09:00 - 23:00

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