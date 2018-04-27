Афиша

​Первомайский пикник

Лучшие шеф-повара Барнаула продемонстрируют мастерство и угостят самой вкусной едой. Организаторы обещают, что будут представлены разные национальные кухни. Не обойдётся без шашлыка. Можно будет не только отведать мяса с дымком, но и попробовать сделать его самому. Специалист по приготовлению стейков на открытом огне откроет секреты правильной жарки мяса на углях.

Запланирована серия бесплатных кулинарных мастер-классов, участники которых ответят на вопросы: как создаётся идеальный кофе, как приготовить соус песто из алтайских трав, перлото с лесными грибами и пенне "Четыре сыра". Участники пикника первыми узнают, какое на вкус мороженое из гречки с топлёным молоком.

Будет конкурс на самый яркий и красивый плед. Победителей ждёт приз от одного из спонсоров праздника. Для самых маленьких посетителей пикника будут работать аниматоры, открыт контактный зоопарк, прокат детских электромобилей и гироскутеров.

На сцене выступят лучшие коллективы города.
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Где посмотреть
1 мая
Спорт-парк Алексея Смертина
12:00

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