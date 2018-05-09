​Крымская акустическая операция

Музыкально-поэтический вечер в Байке, накануне майских праздников от барнаульских рокеров и поэтов.



На сцене бара:

Игорь Дра & Андрсн (ВНЗУ, ПРАВЪ и тд.)

Неисчерпаемый запас

ПКБ

Владимир ВАШ

Поэтическая поддержка и ведущая: Наталья Антонова

Справка

12 мая - памятная дата военной истории России. Крымская стратегическая наступательная операция (8 апреля - 12 мая 1944 года) вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Её целью стало освобождение Крымского полуострова.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 13 мая Байк-бар 20:00

100₽

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