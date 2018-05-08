Афиша

Спиритический сеанс

Спектакль Первого крепостного театра - фантазия по рассказу Михаила Булгакова. Режиссёр: Александр Савин.

Это удивительная, магическая, музыкальная и ироничная история о людях в послереволюционный период. Всегда существовали люди, которые стремились к общению с потусторонним миром. Что же случится с героями из 1920-х годов, которые осмелятся переступить черту материальной реальности и задать свои вопросы?

просмотров: 51
Где посмотреть
13 мая
Дом актёра на Алтае
19:00
500₽
15 мая
Дом актёра на Алтае
19:00
500₽
16 мая
Дом актёра на Алтае
19:00
500₽

Фоторепортажи

Моя Победа
Солнечный бал-2018
"​Победный май"
Пикник-2018
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus