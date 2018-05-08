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Спиритический сеанс
Спектакль Первого крепостного театра - фантазия по рассказу Михаила Булгакова. Режиссёр: Александр Савин.
Это удивительная, магическая, музыкальная и ироничная история о людях в послереволюционный период. Всегда существовали люди, которые стремились к общению с потусторонним миром. Что же случится с героями из 1920-х годов, которые осмелятся переступить черту материальной реальности и задать свои вопросы?просмотров: 51
|Где посмотреть
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|13 мая
|Дом актёра на Алтае
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19:00
500₽
|15 мая
|Дом актёра на Алтае
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19:00
500₽
|16 мая
|Дом актёра на Алтае
|
19:00
500₽