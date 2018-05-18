Каникросс-2018

Любительский бег владельца с собакой, при котором они связаны веревочной стропой.

Дистанции:

1. Мужчины - 1500 метров с огневым рубежом (пять выстрелов из пневматической винтовки)

2. Женщины - 1500 метров с огневым рубежом

3/4. Юниоры (мальчики/девочки, 14-18 лет) - 1500 метров с о.р

5. Дети (7-13 лет) - 500 метров с о.р.

6. Дети (0-7 лет) - 100 метров без о.р.

7. "Хэппи дог" - 100 метров без о.р.

8. Эстафета 3*500 без о.р.

К соревнованиям допускаются спортсмены-любители от 14 лет, имеющие собак. Возраст собак: с 6 месяцев на детской трассе, с 12 месяцев - на взрослой. Собаки должны иметь ветеринарный паспорт с прививками.

Дети до 14 лет допускаются на "детскую" трассу с письменного согласия родителей (опекунов). Разрешается участие одного спортсмена с несколькими собаками. Собака может участвовать в забеге не более двух раз, один из которых на детской трассе.

Программа соревнований:

11:00-12:00. Регистрация участников, жеребьевка

12:00-12:15. Открытие соревнований

12:30. Старт

16:00. Закрытие соревнований, награждение победителей.

Победители и призёры определяются по наименьшему времени показанному на дистанции. На огневом рубеже за каждый промах спортсмену начисляются штрафные секунды. Организаторы соревнований: Барнаульская городская общественная организация "Ласка".

Взнос за участие в соревнованиях – 250 рублей (в день соревнований - 300). Справки по телефонам: 57-35-57, +7 909 501 2579.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 10 июня Лыжная база "Динамо" 12:00

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