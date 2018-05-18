TATTOO CULTURE

Экспериментальная выставка тату-художников.

Взгляни на творчество мастеров вне кожи. Работы в самых различных стилях, от реализма до oldschool'а.

Мастер-класс - отличная возможность попробовать себя в роли татуировщика. Организаторы предоставят самых лучших моделей, бананы еще никогда не жаловались на боль.

Для тех кто боится или еще совсем мал для настоящих татуировок на выставке будет продажа переводных тату.

Также, будет возможность приобрести отличные сувениры, с дотошной реалистичностью, сделанные участниками.

Живое общение и приятная атмосфера обеспечены.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 19 мая Дом актёра на Алтае 19:00

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