- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
Преодолей себя, завладей публикой
Театральный интенсив
Важные переговоры, выступление перед публикой, речи на праздничных застольях становятся для вас настоящим испытанием? В Доме актёра знают, как преодолеть страх, волнение и скованность, которые возникают в самый неподходящий момент.
Участников интенсива ждут педагоги, которые помогу освоить азы ораторского искусства и актерского мастерства и научат импровизировать.
Импровизировать будет режиссер и педагог Дома актёра Дарья Уханкова. Музицировать, объяснять важность ритма и музыки в речи - актер краевого театра драмы и режиссер Дома актера - Вячеслав Сысоев. Почувствовать момент перевоплощения и ощутить магию сцены поможет актер Молодежного театра и художественный руководитель Дома актера Александр Савин.
Расписание
12:00–13:00 Мастер-класс по ораторскому искусству. "Владей публикой, говори четко"
13:00–14:00 Мастер-класс по музыкальности. "Владей звуком и ритмом"
14:00–14:30 Кофе-брейк
14:30–15:30 Мастер-класс по актерскому мастерству. "Владей телом, мимикой, жестами и собственным сознанием"
15:30–16:30 Мастер-класс по импровизации. "Владей ситуацией".
Зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.просмотров: 38
|Где посмотреть
|
|28 мая
|Дом актёра на Алтае
|
12:00
1000₽—2000₽