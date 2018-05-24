Преодолей себя, завладей публикой

Театральный интенсив



Важные переговоры, выступление перед публикой, речи на праздничных застольях становятся для вас настоящим испытанием? В Доме актёра знают, как преодолеть страх, волнение и скованность, которые возникают в самый неподходящий момент.

Участников интенсива ждут педагоги, которые помогу освоить азы ораторского искусства и актерского мастерства и научат импровизировать.

Импровизировать будет режиссер и педагог Дома актёра Дарья Уханкова. Музицировать, объяснять важность ритма и музыки в речи - актер краевого театра драмы и режиссер Дома актера - Вячеслав Сысоев. Почувствовать момент перевоплощения и ощутить магию сцены поможет актер Молодежного театра и художественный руководитель Дома актера Александр Савин.

Расписание

12:00–13:00 Мастер-класс по ораторскому искусству. "Владей публикой, говори четко"

13:00–14:00 Мастер-класс по музыкальности. "Владей звуком и ритмом"

14:00–14:30 Кофе-брейк

14:30–15:30 Мастер-класс по актерскому мастерству. "Владей телом, мимикой, жестами и собственным сознанием"

15:30–16:30 Мастер-класс по импровизации. "Владей ситуацией".

Зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 28 мая Дом актёра на Алтае 12:00

1000₽—2000₽

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