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Ночной бал
Каждый год в Томске проходит Ночной бал - грандиозное событие, где можно танцевать семь часов без перерыва. Барнаул решил опробовать этот формат. Барнаул принимает эстафету и дает бал на улице Мало-Тобольской, который продлится до двух часов ночи.
В первое отделение будут включены танцы с разбором для всех желающих. Гостей бала познакомят с интересными сюжетами из истории Барнаула, научат танцевать несложные танцы XIX века и играть в бальные игры. Дресс-код - весь XIX век.
31 мая и 7 июня с 19.00 до 21.00 здесь будут разбирать часть программы. Кроме того, занятия для новичков проходят по пятницам на пр. Калинина 5-б.
Подробности в группе события.просмотров: 11
|Где посмотреть
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|16 июня
|Барнаул
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21:00 - 02:00