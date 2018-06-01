​Ночной бал

Каждый год в Томске проходит Ночной бал - грандиозное событие, где можно танцевать семь часов без перерыва. Барнаул решил опробовать этот формат. Барнаул принимает эстафету и дает бал на улице Мало-Тобольской, который продлится до двух часов ночи.

В первое отделение будут включены танцы с разбором для всех желающих. Гостей бала познакомят с интересными сюжетами из истории Барнаула, научат танцевать несложные танцы XIX века и играть в бальные игры. Дресс-код - весь XIX век.

31 мая и 7 июня с 19.00 до 21.00 здесь будут разбирать часть программы. Кроме того, занятия для новичков проходят по пятницам на пр. Калинина 5-б.

Подробности в группе события.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 16 июня Барнаул 21:00 - 02:00

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