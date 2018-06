​Закрытие органного сезона. "Немеркнущий свет"

Концерт удивительно красивой музыки, которая увлекает за собой, погружая слушателя в мир неподдельных эмоций, и дарит ощущение умиротворения и покоя.



В программе концерта прозвучат лучшие образцы духовной музыки великих композиторов Европы, в сочетании голоса и органа, исполненные заслуженной артисткой России Ольгой Осиповой (сопрано, Новосибирск) и лауреатом международных конкурсов Андреем Бардиным (орган, Красноярск).

1 отделение

Л. Маршан. Диалог До мажор

А. Вивальди. Vedro con mio diletto из оперы "Юстин"

А. Вивальди. Armatae face et anguibus из оратории "Торжествующая Юдифь"

И.С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 565

И.С. Бах. Aus Liebe will mein Heiland sterben BWV 244

И.С. Бах. Vergnügen und Lust BWV 197

И.С. Бах. Zerfliebe, mein Herz BWV 245

Г.Ф. Гендель. Сарабанда с вариациями

Г.Ф. Гендель. Lascia chio pianga из оперы "Ринальдо"

Г.Ф. Гендель. Let the bright Seraphim из оратории "Самсон"

2 отделение

Ф. Куперен. Офферторий из "Приходской мессы"

Г. Доницетти. Ave Maria

В. Беллини. Salve Regina

Ж. Массне. Ave Maria

Н. Рота. Salve Regina

Ш.М. Видор. Токката из Симфонии № 5

Ф. Шуберт. Ave Maria

Дж.Верди. Ave Maria из оперы "Отелло"

Дж.Пуччини. Salve Regina

П.Масканьи. Ave Maria.

150₽—450₽

