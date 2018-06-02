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Похороните меня за плинтусом
Спектакль выпускников Новосибирского государственного театрального института факультета кукол "Похороните меня за плинтусом", поставленный по одноименному сценарию П. Санаева. Режиссер-постановщик - Эльмира Куриленко (Новосибирск). Это интересная, филигранная работа с куклами, яркие актерские находки.
После просмотра спектакля пройдет круглый стол "Место современной литературы в театральном пространстве". В нём примут участие: главный режиссёр Московского детского камерного театра кукол, почётный деятель искусств Москвы Валерий Баджи; доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института отделения театра кукол Эльмира Куриленко, а также представители театральной общественности Барнаула.просмотров: 49
|Где посмотреть
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|6 июня
|Театр кукол "Сказка"
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16:00
200₽