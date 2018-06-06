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Отчаянные домохозяйки в парке
Каждая девушка и женщина почувствует себя загадочной и неповторимой героиней популярного телесериала. Парк превратится в локацию "Отчаянных домохозяек".
На одной площадке будут ответы на вопросы, о которых ежедневно думает большинство представительниц прекрасного пола:
Как приготовить правильную и вкусную пищу?
Здесь помогут сотрудники «Студии вкуса». Они проведут мастер-классы по приготовлению легкого салата, двух видов полезного мороженного и сорбета.
Как лучше ухаживать за собой и продлить свою красоту?
Партнеры праздника, которые создают полезную продукцию, расскажут гостям о здоровом питании и проведут розыгрыши и конкурсы с приятными призами.
Как быстро подтянуть свое тело и следить за здоровьем?
В парк придут фитнес-тренеры и поделятся секретами домашнего фитнеса, который доступен каждой активной, целеустремленной и современной домохозяйке.
Как создать уют в доме?
На мастерской рукоделия расскажут интересные лайфхаки.просмотров: 34
|Где посмотреть
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|8 июня
|Барнаульская крепость
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16:00