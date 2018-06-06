Отчаянные домохозяйки в парке

Каждая девушка и женщина почувствует себя загадочной и неповторимой героиней популярного телесериала. Парк превратится в локацию "Отчаянных домохозяек".

На одной площадке будут ответы на вопросы, о которых ежедневно думает большинство представительниц прекрасного пола:

Как приготовить правильную и вкусную пищу?

Здесь помогут сотрудники «Студии вкуса». Они проведут мастер-классы по приготовлению легкого салата, двух видов полезного мороженного и сорбета.

Как лучше ухаживать за собой и продлить свою красоту?

Партнеры праздника, которые создают полезную продукцию, расскажут гостям о здоровом питании и проведут розыгрыши и конкурсы с приятными призами.

Как быстро подтянуть свое тело и следить за здоровьем?

В парк придут фитнес-тренеры и поделятся секретами домашнего фитнеса, который доступен каждой активной, целеустремленной и современной домохозяйке.

Как создать уют в доме?

На мастерской рукоделия расскажут интересные лайфхаки.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 8 июня Барнаульская крепость 16:00

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